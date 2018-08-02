Умер знаменитый актер Юрий Мартынов. Он скончался сегодня, 2 августа. Трагическую новость разместили на сайте Государственного театра киноактера. Причина смерти не названа.
"Коллектив Государственного театра киноактера выражает искренние соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста России, актера театра и кино Юрия Федоровича Мартынова", — говорится в сообщении.
Также в сообщении приводятся слова директора театра Сурена Шаумян: "Природные данные и артистический темперамент вкупе с силой характера помогли Юрию Федоровичу создать потрясающие образы в кинофильмах. Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии — то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов".
Юрий Мартынов родился 4 мая 1934 года. Он окончил ВГИК в 1958-м, через два года Мартынов уже стал актером Государственного театра киноактера. Звание "Заслуженный артист России" получил в 2006-м.
Юрий Мартынов сыграл во множестве легендарных фильмов. Сред них "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вечный зов", "Дело было в Пенькове" и другие.
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