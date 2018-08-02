МВД России разработало законопроект об усложнении практической части экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
По новым правилам начальные навыки вождения больше не будут проверять на закрытых площадках. После вступления изменений в силу их включат в практический экзамен в условиях дорожного движения.
Важно, что практический экзамен на право управления мототранспортными средствами изменен не будет.
В ведомстве также отметили, что объединение двух площадок предполагает отмену запрета на учебную езду на автомагистралях. Проект постановления вступит в силу спустя шесть месяцев с момента его опубликования.
Кроме того, законопроект уточняет возраст того, кто может сдавать экзамен на права. Мотоциклистам должно быть не менее 15 лет, автомобилистам не менее 17, а водителям автобусов не менее 20 лет.
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