Телеканал "112 Украина" рассказал, какие подарки получил президент страны Петр Порошенко в 2014-2017 годах. Больше за три года накопилось книг.
В числе прочих присутствует издание "Самые мудрые советы на всяческие жизненные случаи", есть экземпляр книги "Лекарство от стресса: мудрые советы на всякие жизненные случаи". Также в качестве подарка была преподнесена книга "Притчи разума. Библиотека мудрости современного человека". Отмечается, что украинский президент получил эти книги в дар от авторов.
Также среди презентов: картины, макеты и модели техники и вооружений, а также предметы, связанные с украинской историей и культурой.
А еще Порошенко подарили "Путеводитель по Крыму", белое кимоно, куклу "Украинка" и макет танка.
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