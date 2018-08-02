Росстат опубликовал данные за первое полугодие, где сказано, что в краевой столице было зафиксировано три случая высокого содержания в воздухе бензапирена. Это канцерогенное вещество, которое опасно для человека даже в малой концентрации. В Барнауле допустимая норма была превышена в 52 раза.
На первом месте в списке городов с самым грязным воздухом находится Чита, далее идут Улан-Удэ, Новокузнецк, Петровск-Забайкальский, Новосибирск и Искитим.
Напомним, в 2017 году Алтайский край вошел в топ регионов с самым грязным воздухом. В регионе увеличилось поступление в атмосферу оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота.
А вот по данным Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль", по итогам весны 2017 года Алтайский край занял третье место в рейтинге самых экологически чистых регионов страны.
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