Информацию о том, что завершено следствие в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подтвердил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Interfax.
Луценко отметил, что в ходе следствия собраны необходимые доказательства, подтверждающие версию о подготовке масштабного теракта в центре Киева.
Следующий этап — ознакомление защиты с материалами дела, после чего оно будет направлено в суд.
По словам генпрокурора, суд должен начаться в 2018 году. Это мнение основывается на том, что собрано достаточное количество доказательств. Что касается оглашения решения судьями, то здесь прогнозов нет.
По его словам, адвокаты и подсудимые в данном деле используют все судебные процессы "как трибуну для своего отбеливания, а часто для антигосударственных клеветнических заявлений", пишет агентство.
Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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