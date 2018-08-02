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Совсем неожиданно: ученые обнаружили очередную опасность алкоголя

, ИА "Амител"
На этот раз ученые рассказали, что будет, если женщина употребляет алкоголь во время грудного вскармливания

Ученые Университета Маккуори в Сиднее доказали, что алкоголь пагубно влияет на детей, чьи матери употребляют его во время грудного вскармливания. В исследовании приняли участие 5000 человек.

Оказалось, что алкоголь меняет состав молока и провоцирует у ребенка нарушения работы мозга. Печальную закономерность обнаружили у детей в возрасте 6-7 лет.

Самый безопасный вариант для женщины — полностью отказаться от спиртных напитков время беременности и грудного вскармливания. Ученые утверждают, что безопасного алкоголя нет. Ну и вполне логичный вывод: чем больше напитков позволяет себе мать, тем больше вреда она причиняет ребенку.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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