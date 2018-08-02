Ученые Университета Маккуори в Сиднее доказали, что алкоголь пагубно влияет на детей, чьи матери употребляют его во время грудного вскармливания. В исследовании приняли участие 5000 человек.
Оказалось, что алкоголь меняет состав молока и провоцирует у ребенка нарушения работы мозга. Печальную закономерность обнаружили у детей в возрасте 6-7 лет.
Самый безопасный вариант для женщины — полностью отказаться от спиртных напитков время беременности и грудного вскармливания. Ученые утверждают, что безопасного алкоголя нет. Ну и вполне логичный вывод: чем больше напитков позволяет себе мать, тем больше вреда она причиняет ребенку.
Комментарии