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И вредно, и полезно: врачи рассказали о плюсах и минусах вегетарианства

, ИА "Амител"
Медики говорят, что вегетарианство может особенно сильно навредить детскому организму

Российские врачи отмечают, что количество людей, которые отказались от мяса, растет каждый год.

Эксперты доказали, проведя ряд исследований, что отказ от мяса может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также положительно влияет на работу мозга.

Вот только такая форма питания лишает организм незаменимых аминокислот и микроэлементов, ведет к нехватке белка в организме и может привести к серьезным заболеваниям.

Диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова говорит, что довольно сложно обеспечить организм всеми питательными веществами, даже сбалансированно питаясь. Речь в первую очередь идет о белке и витаминах. Если говорить об этом в разрезе вегетарианской формы питания, то задача становится еще сложнее.

И если речь идет о положительном влиянии рациона без мяса на сердце, то не стоит ограничивать себя только растительной пищей, а употреблять также яйца и молочные продукты, отмечает врач.

Более того, вегетарианство может особенно сильно навредить детям. Отказ от мяса лишает необходимых для нормального роста белков, жиров, углеводов и витаминов. Подобного мнения придерживается и врач гастроэнтеролог-гепатолог высшей категории, кандидат медицинских наук Лейла Болатчиева, передает "РИА Новости".

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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