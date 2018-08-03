Российские врачи отмечают, что количество людей, которые отказались от мяса, растет каждый год.
Эксперты доказали, проведя ряд исследований, что отказ от мяса может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также положительно влияет на работу мозга.
Вот только такая форма питания лишает организм незаменимых аминокислот и микроэлементов, ведет к нехватке белка в организме и может привести к серьезным заболеваниям.
Диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова говорит, что довольно сложно обеспечить организм всеми питательными веществами, даже сбалансированно питаясь. Речь в первую очередь идет о белке и витаминах. Если говорить об этом в разрезе вегетарианской формы питания, то задача становится еще сложнее.
И если речь идет о положительном влиянии рациона без мяса на сердце, то не стоит ограничивать себя только растительной пищей, а употреблять также яйца и молочные продукты, отмечает врач.
Более того, вегетарианство может особенно сильно навредить детям. Отказ от мяса лишает необходимых для нормального роста белков, жиров, углеводов и витаминов. Подобного мнения придерживается и врач гастроэнтеролог-гепатолог высшей категории, кандидат медицинских наук Лейла Болатчиева, передает "РИА Новости".
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