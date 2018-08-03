Футболист Федор Смолов подтвердил, что находился за рулем BMW в момент аварии, которая произошла в Краснодаре. Сотрудники полиции уже допросили футболиста. Нападающий "Краснодара" общался с правоохранителями в присутствии службы безопасности футбольного клуба.
Игрок сборной России пояснил, что он почувствовал легкое недомогание, когда находился за рулем, и именно по этой причине потерял контроль над транспортным средством.
Смолову грозят лишением прав и арестом на 15 суток за то, что он оставил место ДТП и скрылся.
Ранее телеканал "360" со ссылкой на источник сообщал, что футболиста не было в машине во время аварии. По словам собеседника издания, Смолов дал машину "покататься".
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