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Рособрнадзор предлагает проверять дипломы выпускников вузов на плагиат

, ИА "Амител"
В некоторых вузах страны такая практика работает, теперь ее хотят распространить повсеместно

Рособрнадзор предложил проверять дипломы бакалавров на плагиат. Так уже работают в ведущих вузах страны. В частности, такая практика заведена в МГУ, МГИМО и ВШЭ. Но теперь речь идет о проверке выпускных работ бакалавров во всех высших учебных заведениях России.

На пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании 2018 года, ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов высказал предложение, как усовершенствовать систему государственной аккредитации выпускников вузов.

Эксперт отметил, что среди инициатив, которые обсуждались ранее на встрече ректоров университетов с главой правительства Дмитрием Медведевым, была проверка на плагиат выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов-бакалавров.

"Доля списанных работ сразу покажет, насколько серьезно университет работает со своими студентами", — приводит слова Кузьминова РБК. Также спикер отметил, что доля несамостоятельно написанных работ может в будущем учитываться в качестве еще одного критерия оценки успешности вузов.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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