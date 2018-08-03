Женщина, которая похитила кота Бегемота из "Булгаковского дома", рассказала, почему решилась на такой поступок. По словам москвички, работники музея "совсем забросили" животное.
"Он у вас весь в колтунах, стилист ваш так придумал? Любая домашняя кошка выглядит лучше", — цитирует похитительницу "Москва 24". Также дама заявила, что все рассказы про персонального стилиста кота, диетолога, о которых говорят широкой общественности, — миф. На деле же пушистого работника музея в культурном учреждении не любят. "Булгаковский дом", в свою очередь, заявил о готовности предоставить доказательства тщательного ухода за животным.
Напомним, инцидент произошел в Москве в среду, 1 августа. Неизвестная женщина посадила кота в сумку и унесла в сторону метро. Работники музея тут же обратились в полицию. Бегемот живет при музее с 2005 года.
Теперь, чтобы избежать повторной кражи, музей собирается купить для своего четвероногого сотрудника ошейник с GPS.
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