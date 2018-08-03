В Приморском крае держатся высокие температуры. Жару тяжело переносят многие обитатели зоопарка "Садгород".
Чтобы хоть как-то помочь животным, люди пытаются создать питомцам комфортные условия. Хищников, например, поливают холодной водой из шланга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Медведям изменили меню. В рацион косолапых ввели лед с ягодами.
"В первую очередь мы обеспечиваем животным место, где укрыться от солнца, и обязательно постоянно подаём им воду в течение дня, а также поливаем из шланга медведей, тигров и льва. Медведям в такую жару приходится тяжелее всего, поэтому для них мы заранее замораживаем лёд с ягодой и понемногу раздаём", – цитирует директора зоопарка Алёну Асновину VladNews.
Также сотрудники отмечают, что ветеринары ежедневно осматривают всех жителей зоопарка. Жара не доставляет проблем только рептилиям – змеям, черепахам и крокодилам.
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