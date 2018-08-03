Печальные новости пришли из Великобритании – на 93-м году жизни скончался актер Бернард Хептон. Об этом стало известно в четверг, 2 августа.
Бернард Хептон сыграл в таких фильмах, как "Барри Линдон", "Путешествие отверженных", "Ганди", "Завещание Холкрофта". Также он снимался в сериалах, например, у него была роль в "Генрих VIII и его шесть жен", "Елизавета: Королева английская" и других.
Бернард Хептон был номинирован на премию BAFTA в области телевидения в номинации "Лучшая мужская роль".
Причина смерти артиста не уточняется.
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