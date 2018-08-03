Фото: inkazan.ru
Участок Павловского тракта в районе пересечения с улицей Попова перекроют вечером 3 августа в Барнауле на четыре дня.
Это связано с проведением работ по ремонту участка тепломагистрали. В итоге данный участок будет закрыт с 20:00 3 августа до 20:00 7 августа.
В связи с ограничением изменится движение автобусов. Оно будет организовано по следующим схемам:
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маршрут №60: … ул.Попова – ул.Балтийская – ул.Сергея Ускова – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Сиреневая – ул.Взлетная – ул.Попова, далее – по маршруту;
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маршрут №110: …Павловский тракт – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Сергея Ускова – ул.Взлетная – ул.Сиреневая – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Попова – разворот на переезде – ул.Попова – Павловский тракт, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;
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маршруты №№113, 113д, 113к, 124, 124к: …Павловский тракт – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Солнечная Поляна – Павловский тракт, далее – по маршруту, в обратном направлении: …Павловский тракт – ул.Солнечная Поляна – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Сергея Ускова – ул.Взлетная – ул.Попова – Павловский тракт, далее – по маршруту;
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маршруты №№9, 114, 114н, 117, 144: …Павловский тракт – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Солнечная Поляна – Павловский тракт, далее – по маршруту, в обратном направлении: …Павловский тракт – ул.Солнечная Поляна – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Попова – разворот на переезде – ул.Попова – Павловский тракт, далее – по маршруту;
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маршрут №151: …Павловский тракт – малая проезжая часть Павловского тракта – Павловский тракт (выезд на гипермаркете "Лента"), далее – по маршруту, в обратном направлении: …Павловский тракт – ул.Солнечная Поляна – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Попова – разворот на переезде – ул.Попова – Павловский тракт, далее – по маршруту;
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маршрут №47: …ул.Сергея Ускова – малая проезжая часть Павловского тракта – ул.Попова – разворот на переезде – ул.Попова – Павловский тракт, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.
Комментарии
По подробней нельзя нарастать какая имени часть будет перекрыта или полностью перекресток перекроют?
Нормально придумали в выходные народ попрет за город, будет полный коллапс, народ сваливайте из города сегодня до вечера.