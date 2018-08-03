Культовый для жителей Центральной России автомобиль Lada Priora в Барнауле пользуется небольшой популярностью. Как сообщили в пресс-службе "Avito Авто", столица Алтайского края попала в тройку городов с наименьшим объемом продаж LADA Priora среди 29 крупных городов. Пик продаж этого автомобиля в нашем городе был зафиксирован в 2014 году, а потом их число стало снижаться. Также немного автомобилей было продано в других сибирских городах – Новосибирске и Иркутске. На Avito этот факт объясняют тем, что за Уралом среди бюджетных автомобилей пользуются популярностью модели из Азии, особенно Японии и Южной Кореи.
Между тем, по данным Avito, LADA Priora по общему объему продаж по всей России с 2009 года опередила другие отечественные модели – "девятку" и "десятку", а также Kalina. В целом через площадку было продано 558 800 автомобилей этой модели при общем автопарке примерно в миллион "Приор".
Также компания сообщает, что автомобили ВАЗ заняли практически весь ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на площадке. Разбавил эту группу только Ford Focus, занявший 8-е место.
Комментарии
ой, да пишите уже честно! любые машины, кроме отечестыенных
Европейская Россия покупает в эконом сегменте отечественные марки и автохлам из Европы, а Россия до Урала в этом сегменте покупает автохлам из Азии, в первую очередь Японии. Вот только количество населения в этих двух частях России неравномерное - основное население сосредоточено в европейскай части России.
Отсюда и такие цифры продаж авто.
Наверно от хорошей жизни и большого количества свободных денег
Конечно! Посмотреть, например, Краун 20010-2012 года, стоимостью около миллиона (чуть выше) и сравните, скажем с Solaris думаю, за эти же деньги, - разница очевидна, да и потом, на стоимость японского авто огромную роль играет ввозная пошлина, утилизационный сбор, вопросы, связанные с доставкой в регион эксплуатации... если эти аспекты исключить, то реальная конкуренция тем более с ВАЗ маловероятна..
Грантштейн - вот только этот японский ,хлам, куда удачнее отечественных вёдер с гайками
3.08.2018 09:47
- гость -
Я за отечественные ничего не говорил. Есть желание за ВАЗ пообсуждать - идите к кавказцам, они любители тазопрома.
3.08.2018 09:41
- гость -
Я знаю. Про "имперское качество" наслышан. Вот только руль из бардачка решительно меняет всю картину. На трассе прули так нелепо себя ведут. Поверьте, со стороны это выглядит не айс.
3.08.2018 10:31
Грантштейн
на трассе ведут себя нелепо не прули а водятлы. а их и на левых рулях достаточно.