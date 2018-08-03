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Опасное насекомое приехало в Барнаул в хризантемах из Нидерландов

, ИА "Амител"
Это один из наиболее опасных вредителей, который устойчив к химическим препаратам

Опасный вредитель был завезен в Барнаул вместе с хризантемами из Нидерландов. Как сообщает "Алтайская правда", речь идет о западном (калифорнийском) цветочном трипсе.

Барнаульский предприниматель заказал из этой страны 250 срезов цветов хризантем. Во время проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля партии цветов и был обнаружен вредитель. Предприниматель получил предписание об уничтожении зараженной партии цветов. А до уничтожения его обязали обеспечить изолированное хранение зараженной партии.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, цветочный трипс — один из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений защищенного грунта. Он повреждает более 250 видов растений и устойчив к большинству химических препаратов. Распространен во многих странах мира.


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Комментарии

3.08.2018 10:44
Злая гостья

А поставщику можно предъяву сделать? Поставили зараженные цветы - ответьте.

0  0
3.08.2018 11:12
- гость -

Какие предъявы - Россельхознадзора косяк - ведь они очевидно знают карантинное состояние поставщиков из Голландии. Так почему не запретят ввоз...

0  0
3.08.2018 11:18
вовка

Одна зараза из Америки: калифорнийские трипсы, колорадские жуки... то ли дело у нас - божьи коровки!

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