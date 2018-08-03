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Около 400 тысяч компаний в России не имеют сотрудников, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы, которые приводит РБК.
Отмечается, что ни один человек не трудоустроен в 381 тысяче компаний из списка в 2,5 миллиона организаций.
В 50% фирм работают по одному-два человека. Если говорить об этих компаниях, то в 41,5% всех указанных организаций среднесписочная численность работников была равна единице, а в 10% компаний трудятся по два человека.
В 13,7% организаций трудоустроено от трех до пяти человек. Менее чем в 20% организаций из списка число работников превышало пять человек.
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перекупшики.