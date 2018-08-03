Фото: Администрация Барнаула
В Барнауле приступили к работам по благоустройству площади Мира. Благоустройство площади ведется в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
Сейчас рабочие реконструируют фонтан. Как пояснили в администрации города, это самая затратная часть проекта. Стоимость работы – около 5,6 млн рублей.
В администрации пояснили, что в результате реконструкции чаши фонтана приведут к единой геометрической форме и заменят облицовку. Кроме того, у фонтана будет подсветка и разноуровневые струи воды.
В рамках проекта на площади установят современные световые торшеры, заменят плитку, обустроят пешеходные дорожки и высадят растения и кустарники.
В целом на благоустройство площади выделят более 14 млн рублей. Полностью работы должны быть завершены до 1 ноября 2018 года.
Напомним, площадь Мира находится в центре Ленинского района и является местом проведения районных праздников и одним из любимых мест отдыха горожан. Рядом с площадью расположен парк "Целинник".
18 марта жители Барнаула путем голосования выбрали шесть территорий города, которые будут отремонтированы в этом году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды". Кроме площади Мира также будут благоустроены Нагорный парк, пешеходная зона по улице Молодежной от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского, сквер Химиков, Ленинградская аллея и сквер Адмирала Кузнецова.
Подробнее о том, как изменится Барнаул, читайте в нашем проекте "Большая стройка".
Комментарии
Главное плитку заменить-шибко уж она износилась.
3.08.2018 10:53
- гость -
Этой площади двух лет нет