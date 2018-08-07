Название строящегося жилого комплекса от компании "Строительный Камень" говорит само за себя: здесь учтены все нюансы, значимые для тех, кто мечтает о новоселье. Один из лучших районов города – Змеиногорский тракт – с его экологической чистотой, близостью соснового бора и отличной транспортной развязкой как нельзя лучше подошел для строительства 17-этажного дома, в котором будут органично сочетаться как проверенные временем, так и современные архитектурные и дизайнерские решения.
КОМФОРТНЫЙ ВЕСТИБЮЛЬ И ТЕПЛЫЙ ЧЕРДАК
Жилой объект на Змеиногорском тракте, 82 обещает быть по-своему уникальным: впервые в Алтайском крае при его строительстве будут использованы индивидуальные сборные железобетонные панели заводского изготовления на основе серии "97/87", что позволит сохранить все преимущества панельного домостроения, устранив большинство "слабых мест" домов 97-й серии, одним из которых является вход.
"Традиционно в панельных домах гостевой марш до лифта организован через ступени: это применяемое с 70-х годов типовое решение, – поясняет Наталья Кан, директор, главный архитектор ООО "Тектоника". – Открывая дверь в новом жилом комплексе, мы сразу попадаем в теплый вестибюль, а оттуда – в лифтовой холл, что особенно удобно родителям, везущим детей в коляске, а также людям с ограниченными возможностями. Для панельных домов это прогрессивное решение".
Чердак – еще одно преимущество нового дома. В противовес чердачным пространствам в стандартных панельных домах — холодным, с большим количеством труб и риском протечек – здесь тепло, а шахта с постоянной вентиляцией обеспечивает надежность и исправную работу коммуникаций.
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СВЕТА И ТИШИНЫ
"Мечта" — нетрадиционный панельный дом и в плане планировок: от 97-й серии здесь сохранено лишь расстояние между несущими стенами – так называемый типовой шаг, составляющий 3 и 4,5 метра. В остальном же — самые современные решения на любой вкус и бюджет: студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, популярные среди молодых пар, а также оптимальные для семей с детьми "евродвушки" и "евротрешки". На каждом этаже – широкий коридор, позволяющий свободно вносить мебель и иметь доступ к некоторым узлам коммуникаций, что опять же выгодно отличает новый объект от стандартных панельных домов.
Всего в новом доме будет 316 квартир, среди которых:
- квартиры-студии – 67 кв.;
- однокомнатные – 114 кв.;
- двухкомнатные – 21 кв.;
- двухкомнатные с кухней-нишей – 61 кв.;
- трехкомнатные с кухней-нишей – 52 кв.;
- четырехкомнатные – 1 кв.
Квартиры в новом жилом комплексе обязательно понравятся любителям света и тишины, ведь вместо обычных окон и дверей здесь планируются оконные и дверные проемы от пола и до потолка, а звукоизоляции будет уделено особое внимание — с помощью установки окон с повышенными шумозащитными свойствами, а также размещению кухонь, коридоров и санузлов друг над другом и смежно с лестнично-лифтовым узлом.
"Оконные порталы и подоконное пространство в квартирах полностью убираются, и на балкон можно выйти через большой витраж, что дает больше света и зрительно увеличивает пространство в комнате, — добавляет Наталья Кан. — Кроме того, остекление лоджий также предусмотрено от пола до потолка".
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Передние, жилые комнаты, кухни, кухни-ниши, совмещенные и раздельные санитарные узлы, остекленные лоджии, металлические входные двери, оконные блоки с остеклением двухкамерными стеклопакетами — в строящемся 17-этажном доме продумано все до мельчайших деталей. В том числе – вентилируемые фасады здания разных цветов и фактур, спроектированные с учетом актуальных тенденций и в гармонии с окружающей средой.
"Лучшее из серийного домостроения дополнено в этом объекте технологией навесных фасадов, — рассказывает архитектор компании Андрей Атаджанов. – Мы обыграли обязательные для панельных домов вертикальные коммуникации, задающие ритм, — балконы, открытые площадки – таким образом, что они начали "работать" на фасад. Усилят этот эффект оригинальные французские окна, через которые жители смогут любоваться красотой соснового бора".
Грамотной архитектуре фасадов аккомпанирует их цветовое решение: спокойные и нейтральные цвета – бежевый, коричневый, зеленый, белый – подобраны в полной гармонии с природой. А чтобы не портить вид фасада кондиционерами, для них будет предусмотрена специальная зона, одновременно являющаяся дополнительным эвакуационным выходом.
"В панельных домах имеются люки и лестницы, идущие вертикально вниз. Когда мы въезжаем, то лестницы срезаем, а люки завариваем, тем самым отсекая все пути эвакуации, — комментирует Наталья Канн. — В этом доме из квартир есть возможность попасть в открытую зону с жалюзийными решетками, что позволяет эксплуатировать ее как пожарную".
Вся инфраструктура нового жилого комплекса призвана способствовать единению с природой: сосновый бор в непосредственной близости, завораживающий вид на Обь с верхних этажей, пешеходная зона вдоль главного фасада, скамейки между деревьев, детские площадки в центре двора... Внутренний двор дома станет закрытым для проезда автомобилей, что обеспечит жильцам спокойствие и безопасность. При этом с парковочными местами проблем не будет: автомобили смогут размещаться на стоянке при въезде во двор и на полуподземной автостоянке, на крыше которой, к слову, будет организована спортивная площадка.
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Для максимального комфорта и безопасности в жилом комплексе предусмотрены и другие прогрессивные решения, в том числе:
- Раздельный сбор мусора, в том числе контейнеры для сбора батареек и энергосберегающих ламп
- Устройства для зарядки электромобилей на полуподземной автостоянке
- Скоростной лифт
- Детские сады в шаговой доступности от дома
- Автономные дымовые пожарные извещатели в жилых комнатах квартир.
Теперь мечту можно купить: в строящемся жилом комплексе "Мечта" есть все, что нужно для счастливой жизни.
Проектная декларация — на сайте.
ООО ИСК "Строительный камень"
г. Барнаул, ул. Попова, 258 в, офис 20, 3 этаж
тел. +7 (3852) 717-827
e-mail: info@skam22.ru
Сайт
График работы:
Пн-пт — 8.00-17.00
Обед 12.00-13.00
Сб-вс — выходной
Комментарии
У сайта говорящее название - скам