Вторник, 7 Август, 10:31

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 63,5
€ 73,41
17°
Обь
213см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Навстречу "Мечте": в Барнауле появится новый жилой объект

, ИА "Амител"
Новый жилой комплекс "Мечта" – это современные планировки, стильный фасад и комфортная зона в сосновом бору с видом на Обь

Название строящегося жилого комплекса от компании "Строительный Камень" говорит само за себя: здесь учтены все нюансы, значимые для тех, кто мечтает о новоселье. Один из лучших районов города – Змеиногорский тракт – с его экологической чистотой, близостью соснового бора и отличной транспортной развязкой как нельзя лучше подошел для строительства 17-этажного дома, в котором будут органично сочетаться как проверенные временем, так и современные архитектурные и дизайнерские решения.

КОМФОРТНЫЙ ВЕСТИБЮЛЬ И ТЕПЛЫЙ ЧЕРДАК

Жилой объект на Змеиногорском тракте, 82 обещает быть по-своему уникальным: впервые в Алтайском крае при его строительстве будут использованы индивидуальные сборные железобетонные панели заводского изготовления на основе серии "97/87", что позволит сохранить все преимущества панельного домостроения, устранив большинство "слабых мест" домов 97-й серии, одним из которых является вход.

"Традиционно в панельных домах гостевой марш до лифта организован через ступени: это применяемое с 70-х годов типовое решение, – поясняет Наталья Кан, директор, главный архитектор ООО "Тектоника". – Открывая дверь в новом жилом комплексе, мы сразу попадаем в теплый вестибюль, а оттуда – в лифтовой холл, что особенно удобно родителям, везущим детей в коляске, а также людям с ограниченными возможностями. Для панельных домов это прогрессивное решение".

Чердак – еще одно преимущество нового дома. В противовес  чердачным пространствам в стандартных панельных домах — холодным, с большим количеством труб и риском протечек – здесь тепло, а шахта с постоянной вентиляцией обеспечивает надежность и исправную работу коммуникаций.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СВЕТА И ТИШИНЫ

"Мечта" — нетрадиционный панельный дом и в плане планировок: от 97-й серии здесь сохранено лишь расстояние между несущими стенами – так называемый типовой шаг, составляющий 3 и 4,5 метра. В остальном же — самые современные решения на любой вкус и бюджет: студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, популярные среди молодых пар, а также оптимальные для семей с детьми "евродвушки" и "евротрешки". На каждом этаже – широкий коридор, позволяющий свободно вносить мебель и иметь доступ к некоторым узлам коммуникаций, что опять же выгодно отличает новый объект от стандартных панельных домов.

Всего в новом доме будет 316 квартир, среди которых: 

  • квартиры-студии – 67  кв.;
  • однокомнатные – 114 кв.;
  • двухкомнатные – 21 кв.;
  • двухкомнатные с кухней-нишей – 61 кв.;
  • трехкомнатные с кухней-нишей – 52 кв.;
  • четырехкомнатные – 1 кв.

Квартиры в новом жилом комплексе обязательно понравятся любителям света и тишины, ведь вместо обычных окон и дверей здесь планируются оконные и дверные проемы от пола и до потолка, а звукоизоляции будет уделено особое внимание — с помощью установки окон с повышенными шумозащитными свойствами, а также размещению кухонь, коридоров и санузлов друг над другом и смежно с лестнично-лифтовым узлом.

"Оконные порталы и подоконное пространство в квартирах полностью убираются, и на балкон можно выйти через большой витраж, что дает больше света и зрительно увеличивает пространство в комнате, — добавляет Наталья Кан. —  Кроме того, остекление лоджий также предусмотрено от пола до потолка".

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Передние, жилые комнаты, кухни, кухни-ниши, совмещенные и раздельные санитарные узлы, остекленные лоджии, металлические входные двери, оконные блоки с остеклением двухкамерными стеклопакетами — в строящемся  17-этажном доме продумано все до мельчайших деталей. В том числе – вентилируемые фасады здания разных цветов и фактур, спроектированные с учетом актуальных тенденций и в гармонии с окружающей средой.

"Лучшее из серийного домостроения дополнено в этом объекте технологией навесных фасадов, — рассказывает архитектор компании Андрей Атаджанов. – Мы обыграли обязательные для панельных домов вертикальные коммуникации, задающие ритм, — балконы, открытые площадки – таким образом, что они начали "работать" на фасад. Усилят этот эффект оригинальные французские окна, через которые жители смогут любоваться красотой соснового бора".

Грамотной архитектуре фасадов аккомпанирует их цветовое решение: спокойные и нейтральные цвета – бежевый, коричневый, зеленый, белый – подобраны в полной гармонии с природой. А чтобы не портить вид фасада кондиционерами, для них будет предусмотрена специальная зона, одновременно являющаяся дополнительным эвакуационным выходом.

"В панельных домах имеются люки и лестницы, идущие вертикально вниз. Когда мы въезжаем, то лестницы срезаем, а люки завариваем, тем самым отсекая все пути эвакуации, — комментирует Наталья Канн. — В этом доме из квартир есть возможность попасть в открытую зону с жалюзийными решетками, что позволяет эксплуатировать ее как пожарную".

Вся инфраструктура нового жилого комплекса призвана способствовать единению с природой: сосновый бор в непосредственной близости, завораживающий вид на Обь с верхних этажей, пешеходная зона вдоль главного фасада, скамейки между деревьев, детские площадки в центре двора... Внутренний двор дома станет закрытым для проезда автомобилей, что обеспечит жильцам спокойствие и безопасность. При этом с парковочными местами проблем не будет: автомобили смогут размещаться на стоянке при въезде во двор и на полуподземной автостоянке, на крыше которой, к слову, будет организована спортивная площадка.

 В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Для максимального комфорта и безопасности в жилом комплексе предусмотрены и другие прогрессивные решения, в том числе:

  • Раздельный сбор мусора, в том числе контейнеры для сбора батареек и энергосберегающих ламп
  • Устройства для зарядки электромобилей на полуподземной автостоянке
  • Скоростной лифт
  • Детские сады в шаговой доступности от дома
  • Автономные дымовые пожарные извещатели в жилых комнатах квартир.

Теперь мечту можно купить: в строящемся жилом комплексе "Мечта" есть все, что нужно для счастливой жизни.

Проектная декларация —  на сайте.

ООО ИСК "Строительный камень"
г. Барнаул, ул. Попова, 258 в, офис 20, 3 этаж
тел. +7 (3852) 717-827
e-mail: info@skam22.ru
Сайт
График работы:
Пн-пт — 8.00-17.00
Обед 12.00-13.00
Сб-вс — выходной

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

7.08.2018 10:19
- гость -

У сайта говорящее название - скам

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
10:21
Введенный из-за паводка режим ЧС отменили в Алтайском крае 0
10:13
"Яндекс.Такси" купит сервис, облегчающий работу владельцев таксопарков 0
10:05
Светофоры отключили на 7 часов на пр. Социалистическом в Барнауле 0
09:50
Упавшая под колеса автобуса женщина в Барнауле отсудила 190 тыс. руб. 2
09:34
Забрать посылки и письма на почте можно будет по электронной подписи 0
09:30
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за июль 2018 года 0
09:23
Депутаты Госдумы предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу 7
09:12
Затраты на программу "Цифровая экономика" превышают 3,5 триллиона рублей 1
09:02
Навстречу "Мечте": в Барнауле появится новый жилой объект 1
08:49
На рынке ИТ-аутсорсинга появился новый участник: что получает клиент 0
08:33
"Немолодое" золото: в Барнауле прошел чемпионат по биатлону среди ветеранов 0
08:25
"Взрывная блондинка": лучшие образы в кино актрисы Шарлиз Терон 5
08:14
Охраняемую усадьбу на огромном участке продают на Алтае за 10 млн рублей 2
08:06
Проблемный мост через Чумыш на Алтае за 3,3 млрд достроят на два года позже 1
07:50
Хорошо, что разобрались, или Как на Алтае указ Путина по школе выполняют 2
07:34
Томенко: реализация важных проектов в Тальменском районе продолжается 0
07:22
Зачем страховать жилье от ЧС и что будет с теми, кто этого не сделает 3
07:15
Плюс один: алтайский общественник попал под уголовное дело из-за репоста 17
07:03
Где и как купить шубу из натурального меха с большой скидкой в Барнауле 0
06:48
Минтранс РФ оплатит ремонт дорог в регионах: что это даст Алтайскому краю 0
06:32
Минимущества хочет забрать парк "Изумрудный" у нового арендатора за долги 1
06:17
Солнце и тепло под +30 градусов обещают в Алтайском крае 7 августа 0
06:01
Где деньги, Зин: на Алтае хотят поменять систему оплаты труда педагогов 2
05:57
Россиян призвали не волноваться по поводу роста тарифов ЖКХ из-за НДС 2
04:58
Россиян попросят рассказать о коррупции в своих регионах 0
03:53
Очередное "влиятельное" ДТП: авто жены сотрудника СКР насмерть сбило людей 6
02:47
Названы пять самых отвратительных в мире запахов 1
01:42
Суд вернул москвичу иск к Дудю с требованием удалить интервью рэперов 0
00:23
Ученые объяснили появление загадочной бессмертной звезды 1
23:55
Mail.ru Group предложила амнистировать осужденных за репосты и лайки 0
23:33
Степаненко отказалась от "огромной квартиры" Петросяна 1
23:10
Четырех россиян задержали в США по подозрению в отмывании денег 0
22:42
Британия попросит Россию экстрадировать подозреваемых по делу в Солсбери 1
22:35
"Потерявшегося" после крестного хода Порошенко нашли в киевском ресторане 0
22:17
Медведев назвал последствия вступления Грузии в НАТО 0
21:52
Росстат заявил о первом за 2018 год снижении цены на бензин в России в июле 3
21:38
Число пострадавших в результате взрыва в Италии возросло до 55 0
21:19
Актриса Анна Соколова скончалась на сцене театра 1
20:56
Четвертьвековой рекорд по количеству туристов собрались побить в Крыму 0
20:32
Немецкие пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-концерт 1
20:04
Крупный взрыв прогремел в Италии в районе аэропорта Болоньи 0
19:41
Владимир Винокур рассказал о смерти матери 0
19:34
Охранники и полицейские: в Москве назвали самые востребованные вакансии 1
19:08
Коротко о главном: дело Марии Мотузной, жара и фестиваль Евдокимова
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 августа
18:52
Блаттер рассказал о сговоре при выборе Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022 0
18:31
Программу обучения борьбе с коррупцией разработают на накопленном опыте 0
18:16
Более 130 шуб и дубленок незаконно ввезли в Алтайский край 0
17:48
Жарим, перчим и подаем с мясом: как еще можно неизбито приготовить арбуз 0
17:41
"Парк Рок" в городе: как прошел крупнейший музыкальный фестиваль в Барнауле
При поддержке НАШЕ Радио Барнаул прошел ежегодный фестиваль "Парк Рок – 2018"
17:34
Прокуратуре пожаловались на концерт с чтениями Толстого, Гоголя и Есенина 10

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.