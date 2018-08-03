Фото: seishub.ru
Существенное землетрясение произошло ранним утром в пятницу, 3 августа, на северо-западе Китая, в относительной близости от границ Алтая.
По информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", сейсмическое событие произошло в 00:18 по московскому времени.
Магнитуда подземного толчка определяется показателем 4,5. К слову, эпицентр находился в 72 километрах восточнее города Алтай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,6 балла по шкале MSK-64.
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