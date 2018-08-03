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Лобовое столкновение автомобилей, случившееся 3 августа на трассе в Бурятии, унесло жизни пяти человек, сообщили в республиканском МВД.
Известно, что авария произошла около 08:00 на 71-м километре трассы "Улан-Удэ – Кяхта" в 15 километрах от Гусиноозерска.
"Установлено, что 45-летний водитель грузовой автомашины Mitsubishi Canter, следуя со стороны города Закаменска в направлении города Улан-Удэ, в условиях тумана и плохой видимости выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Vista. По предварительным данным, в результате столкновения погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, пострадали водитель и пассажир грузовика", — отмечают в полиции.
На месте автокатастрофы работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
Велика Россия, а очевидно земли для строительства дорог широких и без встречного движения нет... И денег нет для обеспечения безопасности движения в стране, но при этом бешеные деньги уходят на помощь другим странам..