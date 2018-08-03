Минпросвещения рекомендует российским учителям выявлять детей, склонных к агрессивному поведению, брать их "под особый контроль" и направлять в социально полезное русло, пишут "Известия".
По данным издания, Минпросвещения уже разослало в регионы методички с рекомендациями по данному вопросу. Методички необходимо распространять в учебных заведениях.
Предполагается, что с помощью изложенной информации в данных документах педагоги смогут определять учеников, склонных к агрессии, и строить с ними коммуникацию.
По данным издания, учителям рекомендовано обращать внимание не только на детей, которые проявляют явную агрессию к окружающим, но и на подростков, которые живут в неблагополучной семье, разочарованы во взрослых и ощущают социальную несправедливость. Также в зоне повышенного внимания должны оказаться дети с низкой успеваемостью и те, что не общаются со сверстниками.
Педагогам рекомендовано максимально плотно вовлекать таких детей в школьную жизнь, оказывать им помощь в жизненном самоопределении и постараться минимизировать факторы, препятствующие личностному развитию.
Рекомендуется проводить общие мероприятия для сближения всего класса.
Также педагогам предлагается отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых находятся дети.
По сообщению издания, в Минпросвещении считают, что эти рекомендации позволят повысить "ресурсную базу для родителей и педагогов в обеспечении психологической безопасности детей".
Напомним, в 2018 году в России произошло несколько случаев нападения детей на школы. Так, в Пермском крае 15 января подростки напали на учеников младших классов и учительницу. В итоге пострадали 15 человек. В пятницу, 19 января, похожая трагедия случилась в Улан-Удэ, пострадали шесть человек. В Челябинской области 17 января 16-летний учащийся одной из школ ранил ножом своего сверстника.
Комментарии
сколько на учителей обязанностей возложили у них зар.плата как минимум полтинник должна быть, у ребенка в школе учителя английского нет уже 2 года, остальные почти все давно пенсионеры, не представляю, что будет когда они перестанут работать...
Педагогам рекомендовано максимально плотно вовлекать таких детей в школьную жизнь, оказывать им помощь в жизненном самоопределении и постараться минимизировать факторы, препятствующие личностному развитию.
Рекомендуется проводить общие мероприятия для сближения всего класса.
Также педагогам предлагается отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых находятся дети.
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А не пошли бы Вы московские чинуши НА ВЫХОД , как паразиты присосались и только инструкции и отчеты. Вот в СССР учителя занимались воспитанием, а сейчас дети уже знают свои права, да только обязанности забывают.
И вообще хотят в капиталистическом обществе построить социалистические отношения между людьми - МАРАЗМ идиотов.