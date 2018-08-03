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Педагога цирковой студии "Арлекино" в Барнауле будут судить по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью 10-летней воспитаннице вследствие ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в начале декабря прошлого года обвиняемая проводила индивидуальное занятие по отработке упражнения на воздушном кольце с 10-летней воспитанницей цирковой студии.
"Понадеявшись на пятилетний опыт занятий девочки в студии, обвиняемая не прикрепила страховочный трос, а использовала в качестве страховочного элемента расстеленные на полу сцены гимнастические маты толщиной по 10 сантиметров каждый, которые не могли обеспечить безопасность в случае падения. При выполнении упражнения на воздушном кольце на высоте около полутора метров над напольным покрытием сцены девочка сорвалась головой вниз", — уточняют обстоятельства случившегося в СКР.
В итоге девочке был причинен тяжкий вред здоровью в виде тупой травмы позвоночника и компрессионного перелома нескольких позвонков.
Уголовное дело в отношении 25-летней обвиняемой направлено в суд.
Комментарии
грустная история
а с какой высоты положено использовать страховочный трос?
1.5 метра это не так высоко.
с метра? с 50 см? с 10 см? ходить с тросом? Где граница?
попробуй вниз головой с 1,5 м. грохнуться. хотя бы просто упасть на голову
или гирю киллограм на 30 скинь на голову