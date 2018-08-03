Фото: airaltay.ru
Новый рейс Москва-Барнаул-Москва открывает с 12 августа авиакомпания "Алроса", сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы.
Вылет из Москвы будет осуществляться по седьмым дням недели в 21:01, прилет в Барнаул в 05:25.
Вылет из Барнаула по четвертым дням недели. Вылет в 11:10, прилет в Москву в 11:30.
Справки по телефону 350-353.
АО “Авиакомпания АЛРОСА” – российская авиакомпания, осуществляющая региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Базируется в аэропортах Мирный и Домодедово. Самолетный парк: Boeing 737-800, Антонов Ан-2/Ан-38-100, Антонов Ан-24, Антонов Ан-26, Антонов Ан-38, Туполев Ту-134, Туполев Ту-154.
Комментарии
Хорошая авиакомпания, летала в Ростов этой авиакомпанией, очень понравилась!