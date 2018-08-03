Группа компаний INDITEX предлагает предприятиям лёгкой промышленности Алтайского края шить одежду и товары для брендов Zara, Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti S.A. Об этом сообщает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
В сообщении ведомства отмечается, что уже сегодня в сетях указанных брендов можно приобрести продукцию, на которой указано "Made in Russia".
Причиной такого интереса INDITEX к российским предприятиям указывается то, что "качество товаров, производимых российскими фабриками, оценивается на высоком уровне и соответствует стандартам компаний".
А сейчас и предприятиям Алтайского края, выпускающим женскую и мужскую швейную продукцию, вязаный и кроеный трикотаж, предлагается стать потенциальными партнёрами INDITEX.
При этом сообщается, что предпочтение будет отдано финансово стабильным компаниям, имеющим свободные мощности от 7000 единиц в месяц и готовым к внедрению новых технологических процессов в плане менеджмента и технологии производства.
Заявки на сотрудничество с ритейлером принимаются на электронный адрес управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры: altsmb@mail.ru.
Комментарии
ну так зар.плата ниже китайской, почему бы и нет, даже таджики и узбеки уже в алтайский край не едут
Причиной такого интереса INDITEX к российским предприятиям указывается то, что "качество товаров, производимых российскими фабриками, оценивается на высоком уровне и соответствует стандартам компаний".
Бла-бла-бла, просто миска с кашей на Алтае стала дешевле чем в Китае.
реально в этом году *заезжих * гастрабайтеров меньше стало(
у меня тетя в ателье у ИП з\п 10 тысяч
это издевательская з/п
Хорошая новость. Побольше бы таких предложений предприятиям края!