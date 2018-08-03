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Полиция в Барнауле задержала мужчину, подозреваемого в незаконном изготовлении оружия.
"По предварительным данным, мужчина 1968 года рождения занимался изготовлением огнестрельного оружия и патронов для стрельбы травматическими патронами. На сегодняшний день гражданин задержан. Сотрудниками полиции доказано еще несколько аналогичных фактов", — констатируют в ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Горожанину грозит до двух лет лишения свободы.
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