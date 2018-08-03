51 предприятие Алтайского края нарушило требования российского законодательства о продаже табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Основные нарушения выявлены в части реализации табачных изделий по цене выше максимальной розничной цены. Кроме этого, продажа табачных изделий осуществлялась на расстоянии менее ста метров от границ образовательного учреждения.
Также на предприятиях торговли не соблюдались требования к размещению знака о запрете курения. Были выявлены и факты продажи табачных изделий несовершеннолетним.
Всего за 1 полугодие 2018 года в Алтайском крае сотрудники Роспотребнадзора проверили 75 субъектов, торгующих в розницу табачной продукцией.
Нарушители были привлечены к административной ответственности на общую сумму около 400 тыс. рублей. Приостановлена реализация 58 партий импортной табачной продукции, а это более 1000 пачек сигарет.
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