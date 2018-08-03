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Житель Новосибирска, управляя автомобилем "УАЗ Патриот", допустил наезд на ребенка в Улаганском районе Горного Алтая, сообщили в пятницу, 3 августа, в МВД по республике.
В полиции уточняют, что авария произошла еще 1 августа около 16:00 на 69-м километре автодороги "Балыктуюль–Балыкча".
"34-летний житель города Новосибирска, отъезжая от обочины на автомобиле "УАЗ Патриот", допустил наезд на несовершеннолетнего местного жителя 2008 года рождения. В результате ДТП мальчик с полученными травмами был доставлен в районную больницу, не госпитализирован", — уточняют обстоятельства инцидента в правоохранительном ведомстве.
Также отмечается, что водитель был трезв. По факту ДТП возбуждено административное расследование.
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