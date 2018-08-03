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Психологию выбрал после травмы: как видит свою судьбу Ярослав Шишов

, ИА "Амител"
"Когда выбирали вуз, ориентировались на клиники, где обслуживают протезы", - мама Ярослава Шишова

Ярослав Шишов поступил в Санкт-Петербургский государственный университет на клиническую психологию. Решение, где учиться, принимали всей семьей. Специальность выбирали исходя из желания ребенка, но и из возможностей: после того, как мальчик лишился обеих рук, о многих профессиях пришлось забыть. "Технические вузы даже не рассматривали, нам надо адаптироваться к новому состоянию", — рассказала порталу Amic.ru Оксана Шишова, мама Ярослава.

Подавали документы в два вуза: университет имени Герцена и Санкт-Петербургский государственный университет. Специальность — клиническая психология. Остановились на последнем.

"Когда выбирали вуз, ориентировались на клиники, где обслуживают протезы. В основном это Москва и Питер. Поэтому выбирали университеты в этих городах. Для нас это много значит. Если, не дай бог, потребуется ремонт протезов, техническое обслуживание, то из Барнаула ждать три месяца ремонта. Там намного быстрее. Если понадобится ехать в Германию, то оттуда тоже быстрее и дешевле", — говорит мама мальчика.

Поступил благодаря результатам ЕГЭ. Ярослав набрал 229 баллов. Чтобы хорошо сдать единый госэкзамен, Ярославу приходилось много готовиться: учителя в гимназии занимались с ребенком индивидуально, также обращались за помощью к репетиторам.

И так как он ребенок-инвалид, то конкурс был между детьми с ограниченными возможностями. Всего выделено четыре места по квоте, у Шишова второй результат по суммарному количеству баллов единого госэкзамена. Так что уже в конце июля семья узнала, что приказ о зачислении подписан. Учиться придется шесть лет. Поскольку Ярослав поступил по квоте, то ему в первую очередь предоставляется общежитие.

"Ребенок едет в огромный город. Надо посмотреть. Взять и выбросить его в огромное пространство мы не можем. Еду я или муж. Будем меняться, не сразу одного его в городе оставим. Надо помочь адаптироваться. Я съездила посмотрела корпус, где он будет заниматься, и общежитие. Добираться по времени минут 20-30 наземным транспортом. Это считается для Питера очень близко", — рассказала мама мальчика.

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Мама и Ярослав планируют улететь в Санкт-Петербург 23 августа. Сейчас Ярослав наслаждается последними днями каникул, общается с друзьями, гуляет, ходит в кино.

"Пока все мысли только об учебе, не планировал, куда пойду в Санкт-Петербурге в первую очередь. Надеюсь, будет два-три дня погулять", — рассказал Ярослав Шишов.

Напомним, Ярослав Шишов лишился обеих рук после того, как попытался спасти котенка, оказавшегося на дереве. Подросток пострадал от мощного разряда тока. Недалеко от дерева, куда попытался взобраться подросток, находилась трансформаторная будка, а совсем рядом была металлическая труба. Мальчику ампутировали обе руки, после благодаря помощи Русфонда Ярославу установили "умные" протезы. 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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