Фото: kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что сумел во время встречи в Хельсинки наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, передает "РИА Новости" со ссылкой на The Hill.
Данное заявление Трамп сделал на митинге в Пенсильвании. "В Хельсинки я провел замечательную встречу с Владимиром Путиным. Мы обсудили все… Мы действительно хорошо поладили", — отметил глава Белого дома.
Также американский лидер заметил, что, судя по реакции в США на его встречу с Путиным, от Трампа ждали "боксерского матча" с российским коллегой.
Напомним, что первые масштабные переговоры Трампа и Путина прошли 16 июля в Хельсинки. Лидеры двух государств более двух часов разговаривали тет-а-тет, а затем объявили о заинтересованности в улучшении отношений между своими странами.
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