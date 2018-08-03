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"Мы хорошо поладили": Трамп о своих отношениях с Путиным

, ИА "Амител"
По словам американского лидера, со своим российским коллегой в Хельсинки они "обсудили все"

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что сумел во время встречи в Хельсинки наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, передает "РИА Новости" со ссылкой на The Hill.

Данное заявление Трамп сделал на митинге в Пенсильвании. "В Хельсинки я провел замечательную встречу с Владимиром Путиным. Мы обсудили все… Мы действительно хорошо поладили", — отметил глава Белого дома.

Также американский лидер заметил, что, судя по реакции в США на его встречу с Путиным, от Трампа ждали "боксерского матча" с российским коллегой.

Напомним, что первые масштабные переговоры Трампа и Путина прошли 16 июля в Хельсинки. Лидеры двух государств более двух часов разговаривали тет-а-тет, а затем объявили о заинтересованности в улучшении отношений между своими странами.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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