Бывший руководитель Главного управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, который проходит в качестве обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, попал в больницу. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на представителя суда.
Агентство сообщает, что на пятницу, 3 августа, в Кемеровском областном суде было назначено рассмотрение апелляционной жалобы на арест Мамонтова до 25 сентября. По данным ТАСС, в связи с госпитализацией Мамонтова заседание суда было отложено до 9 августа.
По информации "Сибдепо", причиной госпитализации Мамонтова послужило подозрение на аппендицит. Он был прооперирован.
По данным следствия, Мамонтов вместе с бывшим начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григорием Терентьевым в 2017-2018 годах не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". 25 марта в ТЦ произошел крупный пожар, в котором погибли 60 человек, большинство — дети. Терентьева и Мамонтова задержали 25 мая, они были арестованы до 25 июля. Затем суд продлил им срок содержания под стражей ещё на два месяца.
Помимо этого, следствие предъявило Мамонтову обвинение в растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета областного ГУ МЧС.
Всего в рамках уголовного дела по пожару в "Зимней вишне" арестованы 11 человек, в том числе собственники и управляющие зданием.
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