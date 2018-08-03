Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) впервые опубликовала мировой рейтинг спортсменов. На основе новой рейтинговой системы будет проходить квалификация на международные соревнования. В рейтинге учитываются пять лучших выступлений спортсмена за последний год – как на международных, так и на национальных турнирах.
Барнаульский спортсмен Сергей Шубенков занял 10-е место среди мужчин. При этом Шубенков занимает первое место в своей дисциплине - 110 м с барьерами. У женщин список возглавила российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене. У мужчин первым стал прыгун в длину Луво Маньонга, выступающий за ЮАР.
Мужчины
1. Луво Маньонга (ЮАР, прыжки в длину) – 1470
2. Абдеррахман Самба (Катар, 400 м с/б) – 1464
3. Сэм Кендрикс (США, прыжки с шестом) – 1459
4. Ноа Лайлс (США, 200 м) – 1456
5. Томас Уолш (Новая Зеландия, толкание ядра) – 1455
6. Кристиан Тэйлор (США, тройной прыжок) – 1454...
10. Сергей Шубенков (Россия, 110 м с/б) – 1440...
12. Данил Лысенко (Россия, прыжки в высоту) – 1433
Сейчас барнаулец Сергей Шубенков готовится к чемпионату Европы по легкой атлетике, который пройдет в Берлине с 6 по 12 августа. Сергей Шубенков начнёт соревнования в Берлине с полуфинала. Лучшее время спортсмена в этом сезоне в беге на 110 метров с барьерами составляет 12,92 секунды (рекорд России и лучший результат этого года в мире). С полуфинальной стадии забеги начнёт и красноярский легкоатлет в беге на 400 метров с барьерами Тимофей Чалый, который также входит в топ-12 рейтинга.
Комментарии
Молодец Шуба!!
Правильнее в его случае писать "уроженец", а не Барнаулец!