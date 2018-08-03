Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Предстоящие выходные в Алтайском крае отметятся весьма разнообразной погодой — синоптики прогнозируют жару выше +32 градусов, а затем дожди, грозы и сильный ветер.
Как сообщили порталу Amic.ru в Алтайском ЦГМС, суббота, 4 августа, в нашем регионе будет ясной. Ночные температуры составят +8...+15 градусов, днем будет +27...+32 градуса.
Однако к ночи погода начнет меняться, и по югу края ожидаются дожди, грозы и усиление ветра вплоть до 20 метров в секунду.
В ночь на воскресенье температуры воздуха в регионе составят +11...+16 градусов. Днем будет +22...+27 градусов. В южных и предгорных районах также продолжатся дожди и грозы. Местами вероятен град. При этом прогнозируется, что осадки 5 августа придут и в Барнаул.
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