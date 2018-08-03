Бактерии начали привыкать к спирту и перестали погибать от антисептиков на основе спирта, которые используют люди при мытье рук. Поскольку спирт является основным дезинфицирующим средством сегодня, то врачам придется искать новые методы обработки рук, пишут "Известия" со ссылкой на статью Science Translational Medicine.
Исследователи отмечают, что восприимчивость к спирту с 1997 по 2015 год изменилась у ванкомицин-резистентных энтерококков, или VRE (супербактерий).
Оказалось, что образцы после 2010 года в 10 раз более толерантны к воздействию спирта, чем ранее.
"Исследование показывает, что мы обнаружили не просто лабораторный феномен. Мы доказали, что новая особенность бактерий реализуется в реальной жизни и позволяет им выживать в ходе стандартизированных процедур дезинфекции. А это значит, что крайне важно разработать новые методы обработки",— говорится в исследовании.
Энтерококки могут попасть в организм человека во внутрибольничных условиях, в результате чего может развиться смертельно опасный сепсис. Наибольшей опасности подвергаются пациенты с ослабленным иммунитетом после химиотерапии или трансплантации органов.
Комментарии
Бациллы спились! Теперь они сам за руками будут бегать в поисках алкоголя!
Напалмом их, что ли, выжигать теперь?
Теперь понос 50 граммами не вылечить, вот беда. Привыкли бактерии к спирту.