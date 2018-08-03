Фото: day.org.ru
Женщина скончалась на лестничной площадке в одном из домов Барнаула после жестокого избиения.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, тело 41-летней горожанки было обнаружено 31 июля. По данному факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Вскоре полицейские и следователи сумели установить 35-летнего подозреваемого в совершении преступления.
Согласно версии СКР, днем 31 июля потерпевшая познакомилась с жительницей города Барнаула и ее сожителем.
"Новые знакомые пригласили ее отметить знакомство в своей квартире, куда также был приглашен брат сожителя. В ходе распития спиртного между хозяйкой квартиры и потерпевшей возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры брат сожителя избил гостью, отчего она потеряла сознание. После этого хозяйка квартиры совместно с сожителем вынесли женщину в подъезд и оставили на лестничной площадке, где через непродолжительное время она скончалась", — отмечают в СКР.
Расследование продолжается.
Комментарии
Алкаши....
мммддддаааа, сходила в гости
брат сожителя избил гостью
Когда брата сожителя приглашали пить наверное был другой план. Но похоже сожитель этот план нарушил, раз возникла ссора на почве ревности
чот даж не ёкнуло нифига... 40 лет - ума нет... надеюсь, посадят всех троих и надолго.
Вот почему в США и Мексике нимают всякие Санта-Барбары, а у нас- нет? Потому что у нас хрен материала столько наберешь... никаких соплей! Возникла неприязнь на почве ревности? Бьём по мордасам, желательно наглухо! Даж на криминальную драму не тянет... Эх, провинция...
Митя вас на философию потянуло?
Детективчики писать нужна богатая фантазия, чаще женская, мужчины не годятся для фантазирования.
Чисто за флирт убить???
Абстинентный синдром однако.
Синегальские хроники....
вряд ли это ревность. Скажут они че угодно и про марсиан вам расскажут
тут вероятнее всего заманили ограбили и прикончили чтоб следы замести
тут банковские счета и карточки этой тетки проверять досканально надо
народ деградирует с каждым годом а то и с каждым месяцем