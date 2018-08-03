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Новости

Жители Рубцовска больше всех в России недовольны качеством услуг ЖКХ

, ИА "Амител"
Об этом сообщили сами жители алтайского города

Фото: regnum.ru

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как жители оценивают работу коммунальных служб в своих городах, и составили рейтинг 150 городов России по этому показателю.

Исследование проводилось на основе оценок местных жителей. В опросе приняли участие более 64 тыс. человек. Им предложили оценить утверждение "Я доволен работой коммунальных служб" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 — "полностью согласен".

Как следует из данных портала, Рубцовск занял 146-е место из 150. Это один из худших результатов в стране. Респонденты выставили коммунальщикам оценку 3,8 по 10-балльной шкале. В прошлом году оценка была несколько выше – 4,1 балла. На 108-й строчке расположился Бийск, где горожане оценили работу городских служб на 5,1. Жители Барнаула в целом довольны качеством услуг. Город расположился на 54-й строчке, получив 5,7 балла.

Из десяти аутсайдеров общероссийского рейтинга шесть городов расположены в Подмосковье: Волоколамск, Пушкино, Ногинск, Воскресенск, Клин и Электросталь. Самую низкую оценку (3,2) коммунальщикам поставили жители Волоколамска.

В среднем россияне оценивают работу служб ЖКХ как удовлетворительную (5,4 балла), а в отдельных городах уровень коммунальных услуг вызывает серьезное недовольство. Самая частая жалоба — низкая скорость и качество уборки улиц и дворов зимой, а также высокая стоимость коммунальных тарифов.

Первое место в рейтинге занял тюменский Нижневартовск (7,3). Еще два города области (Тюмень и Сургут) заняли седьмую и четвертую строчки. В числе лидеров также оказались коммунальные службы Абакана, Анапы, Краснодара, Набережных Челнов, Саранска, а также Благовещенска, сообщается в пресс-релизе.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

3.08.2018 14:35
- гость -

да качество еще более менее, тарифами вот недоволен, учитывая уровень зарплат в крае.

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