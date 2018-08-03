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Жительница Бийска была госпитализирована после опрокидывания автомобиля в Горном Алтае — авария произошла 2 августа на 79-м километре автодороги "Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск".
Как сообщили в МВД по республике, ДТП случилось около 14:00, когда 24-летняя жительница Горно-Алтайска, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, при движении со стороны села Верх-Бийск в направлении села Чоя не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием машины.
В итоге в районную больницу с полученными травмами была госпитализирована пассажирка автомобиля – жительница Бийска 1985 года рождения.
"Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбуждено административное расследование", — резюмируют в полиции.
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