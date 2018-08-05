Магазин "Первый рыбный" на улице Власихинская, 97, в Барнауле был временно закрыт после жалоб жителей на шум. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.
"В начале года к уполномоченному с жалобой на работу магазина "Первый рыбный" обратились жители Барнаула. Они сообщили, что приобрели квартиру в новом доме. Но через некоторое время на первом этаже открылся магазин по продаже рыбы. Круглосуточный шум, вибрация не дают спокойно жить и спать", — сообщили в аппарате омбудсмена.
По данному факту проверку провело Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю. Серьезных нарушений в деятельности магазина не нашли.
Через некоторое время жители дома снова обратились к Уполномоченному. Тот обратился в прокуратуру. Ведомство дало разрешение на внеплановую проверку.
"Работники ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" выявили превышение уровня шума в квартире заявителей, в магазине на рабочих местах, в том числе и от погрузочных работ. В связи с нарушением санитарного законодательства, деятельность магазина "Первый рыбный" по решению суда была приостановлена", — добавили в аппарате уполномоченного.
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