Модель и актер Рик Дженест, известный миру больше под псевдонимом Zombie Boy, скончался 1 августа в Канаде. Как сообщают СМИ, 32-летний Дженест страдал от психического расстройства. По предварительной версии, Zombie Boy покончил с собой, тело нашли в его собственной квартире.

Леди Гага, съемки в клипе которой принесли Рику всемирную известность, написала у себя в Твиттере: "Самоубийство друга Рика Дженеста — это более чем ошеломительно. Нам нужно больше работать над изменением целой культуры, вывести психическое здоровье на первый план и избавиться от предрассудков, о которых мы не можем говорить. Если вы испытываете страдания, позвоните другу или семье. Мы обязаны спасти друг друга".

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB