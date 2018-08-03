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Минздрав России обещает в ближайшие несколько лет усилить борьбу с ожирением населения в ряде регионов страны и в особенности в Алтайском крае, где эта проблема наиболее сложная. По данным Росздравнадзора, всего за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением, выросла на 30%.
Как сообщила РИА "Новости" врач-эндокринолог Екатерина Шереметьева, только за последний год врачи поставили диагноз "ожирение" 1,3% населения России — это примерно 1,9 миллиона человек. Среди детей и подростков в возрасте до 18 лет избыточным весом страдают 5,3% жителей, или почти 451 тысяча ребят. Основными причинами развития ожирения врачи назвали переедание, приём лекарств, депрессию и нарушение психологического статуса человека.
"Мы почти приблизились к американским показателям по ожирению. И у нас ожирение между мужчинами и женщинами практически сравнялось, к сожалению. Раньше женщин было больше с ожирением, а сейчас почти равное количество. Последние мировые исследования подтверждают взаимосвязь образа жизни людей, включая их рацион, вес и физическую активность и уровень онкологической заболеваемости, согласно им ожирение является причиной развития 12 видов рака", — отметила Екатерина Шереметьева.
По данным регионального минздрава, алтайские врачи плотно занимаются решением этой проблемы последние четыре года. В регионе действует программа "Алтайские продукты + 100 к здоровью", чиновники занимаются информированием населения и пропагандой принципов здорового питания. В министерстве здравоохранения региона напомнили, что в крае развивается производство продуктов с низким содержанием соли, простых сахаров, продуктов, не содержащих трансжирных кислот.
Алтайские чиновники намерены проводить пропаганду здорового образа жизни среди населения.
Ранее сообщалось, что Алтайский край и Республика Алтай заняли два первых места в рейтинге с наибольшим количеством человек, страдающих ожирением.
Член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда независимого мониторинга медуслуг и охраны здоровья человека "Здоровье" Эдуард Гаврилов рассказал "Российской газете", что органы власти в регионах должны сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, в частности, здоровому питанию.
Комментарии
Пивнухи закройте и будет вам счастье.
Запретить на законодательном уровне тындыры, грильницы, узбечки и пр.,торговля в продуктовых магазинах с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед 13.00-14.00, убрать из ТЦ корзины, ограничить 0,3 кг на человека в день вес покупаемых продуктов, поднять акцизы на бензин, взвинтив цены до 110 руб за литр 92
А разве врачи способны устранить стресс сегодняшней жихзни, приводящий к булемии, заставляющий заедать сладким все проблемы. Вы посмотрите на количество сладкого в магазинах, это же сладкая смерть. Бабусечки постоянно пичкающие деточек сладеньким. А детки не гуляют, они в гаджетах сидят, на фискультуре попы отрывают от стула и тут же падают замертво.