Масштабный ремонт дорог в Барнауле продолжается. Как уже сообщал Amic.ru, в 2018 году в столице Алтайского края в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 44 улицы. На реализацию проекта из всех бюджетов (федеральный, краевой и городской) выделено 911,1 миллиона рублей. В 2018 году по программе отремонтируют 72 км дорог.
В нашей инфографике вы можете увидеть, сколько всего километров насчитывает дорожная сеть Барнаула, какова протяженность трамвайных путей и сколько пешеходных переходов и другие интересные факты о дорожной сети города.
Больше информации о том, как изменится Барнаул в 2018 году, читайте в проекте "Большая стройка".
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