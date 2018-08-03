Фото: "Мобильный репортер" Елена Федорова/Amic.ru
Улица Ползунова в историческом центре Барнаула продолжает преображаться — здесь одновременно ведется строительство ливневой канализации и производятся работы по ремонту фасада здания №34а.
Фотографии с места событий прислала порталу Amic.ru наша читательница Елена Федорова через специальную функцию "Мобильный репортер".
Напомним, что в связи со строительством ливневки улица Ползунова перекрыта на участке от проспекта Социалистического до проспекта Ленина.
Что касается фасадных работ, то они проводятся на здании, которым ранее владели купцы Морозовы. После революции и гражданской войны здесь же размещалось управление НКВД и следственная тюрьма.
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