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ОАО "Российские железные дороги" допускает возникновение дефицита грузовых вагонов осенью 2018 года, а также в следующие годы. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на письмо генерального директора РЖД Олега Белозерова профильному вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку от 5 июля.
Как отметили в компании, одна из причин — нехватка запчастей для ремонта. Кроме того, растут цены на детали. Как следствие, ежесуточно на инфраструктуре общего пользования ОАО "РЖД" простаивает не менее 15 тысяч вагонов, ожидающих ремонта", — отметил Белозеров в письме.
В целом монополист прогнозирует потенциальный дефицит осенью в 20,8 тыс. полувагонов, к 2025 году — 46 тыс. полувагонов, 9,8 тыс. платформ, 12,2 тыс. зерновозов.
Еще одной проблемой, которая может привести к дефициту, является замедление оборота вагонов на сети, которое происходит из-за простоев на погрузке и выгрузке, а также из-за массовых ремонтных работ в пиковые месяцы, например, в августе, замены инфраструктуры.
По предварительным оценкам, в конце 2018 года в очереди на ремонт могут встать до 50 тысяч вагонов, которые могли бы быть задействованы в перевозках. Возможно, придется обращаться и к китайским производителям.
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