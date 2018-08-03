Редакция Amic.ru подводит итоги фотоконкурса "Летнее настроение": работы оценены, голоса подсчитаны. Победители определены во всех трех и теперь получат по сертификату на 1500 рублей от сети off-price-магазинов Familia.
Итак, имена счастливчиков:
- Номинация "Вечная классика" – Марина с крестницей. Эта фотография набрала 231 голос.
- Номинация "Впереди всех трендов" – Виктор с очаровательной дочуркой. Эта фотография получила 171 голос читателей Amic.ru.
- Номинация "Летнее настроение" – Анна. За колоритную фотографию Анны отдан 121 голос.
Поздравляем победителей!
Чтобы получить приз, отправьте сообщение на почту: familiacompetition@pvc.ru – ваши сертификаты уже ждут вас.
Огромное спасибо всем, кто присылал работы и принимал участие в голосовании. И не унывайте, если сегодня вы не нашли свое имя в списке победителей – возможно, в следующий раз повезет именно вам. Тем более, у любого есть возможность найти сокровище – в off-price-магазинах Familia продаются одежда, обувь, аксессуары, товары для дома от известных брендов со всего мира с выгодой до 85%. Узнать подробности можно в группах Familia Вконтакте и в Инстаграм.
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