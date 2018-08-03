Известная актриса Елена Степаненко обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом, юмористом Евгением Петросяном. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда Москвы.
Сообщается, что Степаненко подала иск 4 июля к Петросяну, заявление будет рассмотрено судом 6 августа. Об этом также говорится в деле в картотеке суда, ответчиком указан Петросянц Евгений (настоящая фамилия юмориста).
В беседе с агентством "Москва" сам народный артист России Петросян заявил, что не знает об иске по разделу имущества, и назвал информацию "недоразумением". При этом 72-летний юморист и 65-летняя заслуженная артистка России официально о намерении развестись не заявляли.
Евгений Петросян и Елена Степаненко поженились в 1985 году. Они неоднократно совместно выступали на сцене и участвовали в юмористических телепрограммах.
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