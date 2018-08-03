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Водитель, находившийся в состоянии опьянения, перевернулся на своей машине в селе Майма в Горном Алтае, сообщили в МВД по республике.
Авария произошла накануне в 19:05 в районе дома №77 по улице Ленина.
"28-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Mitsubishi RVR. При движении со стороны села Карлушка в направлении улицы Алтайской села Майма мужчина не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение, не госпитализирован", — уточняют в полиции.
В отношении мужчины составлен протокол о правонарушении. Водителю грозит административный арест или штраф в размере 30 тысяч рублей.
Комментарии
28 лет, а ума не нажил!