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Гражданин Грузии предстанет перед судом в Барнауле по обвинению в хищении имущества из автомобилей, сообщает краевая прокуратура.
По версии следствия, обвиняемый подыскивал машины с ценным имуществом, делал проколы правого переднего колеса и, дожидаясь, когда собственники начнут заниматься ремонтом, незаметно для них открывал дверь автомобиля, через которую похищал из салона имущество.
Подобным манером он сумел совершить три кражи.
"Кроме того, действия обвиняемого в отношении четвертого потерпевшего переросли в открытое хищение в тот момент, когда потерпевший заметил попытку кражи своего имущества, при этом обвиняемый не отказался от своих преступных действий. Таким образом, обвиняемый похитил имущество потерпевших на общую сумму более 150 тысяч рублей", — добавляют в прокуратуре.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
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