Фото: vk.com/la_altay
Поиски 25-летней Надежды Лазуткиной ведут волонтеры в Алтайском крае, сообщается в паблике "Лиза Алерт".
Отмечается, что девушка ушла из дома в селе Кабаково 1 августа и не вернулась. В ориентировке сказано, что она может нуждаться в медицинской помощи.
Особые приметы: носит очки в черно-белой оправе.
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые ниже плеч, глаза серые.
Одежда: желтая футболка, темно-синие шорты, бордовый платок, голубые калоши.
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