Фото: start33.ru
Полиция в Барнауле возбудила уголовное дело против 38-летнего местного жителя Андрея Шашерина. Как рассказал барнаулец телеканалу "Дождь", из-за нескольких сохраненных картинок во "ВКонтакте" его планируют положить в психиатрическую больницу на экспертизу, а затем — на принудительное лечение.
Поводом для уголовного дела стала картинка с изображением церкви с золотыми куполами, позади которой расположился разваливающийся дом; карикатура, на которой прихожанин говорит, что согрешил, поедая санкционные продукты. При этом представитель церкви ему советует десять раз прочесть "Крым наш". На другом фото карикатура, как патриарх Кирилл привез в МВД новый антивирус. Однако эти картинки экспертиза не сочла нарушающими нормы.
Тюрьма мужчине грозит за коллаж, на котором некто, похожий на Иисуса, интересуется у патриарха, который час. Коллаж был связан с громким скандалом 2012 года. На сайте патриархии тогда выложили фотографию, на которой дорогие часы Кирилла удалили при помощи фотошопа. При этом отражение часов на гладкой поверхности стола убрать забыли. В результате родилась шутка о том, что у патриарха при случае следует интересоваться временем.
У Шашерина есть жена и сын. Из-за сохраненных картинок к нему в квартиру ворвались сотрудники СОБРа и заковали его в наручники при ребенке. Барнаульцу по одному только обвинению, без суда, заблокировали банковские и электронные счета.
Ранее в Барнауле уже было заведено несколько уголовных дел по статье "Экстремизм". Так, в 2017 году завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих на студента Даниила Маркина. На этот раз поводом для преследования стала картинка с героем из сериала "Игра престолов", который воскрес после смерти (именно параллели с воскрешением и провели барнаульские борцы за общественную безопасность).
Кроме того, 23-летнюю жительницу Барнаула Марию Мотузную обвиняют в экстремизме (часть 1 статьи 282 УК) и оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК). Ей грозит до 6 лет лишения свободы. Поводом также стали картинки, которые были опубликованы несколько лет назад. Сейчас девушка заявляет, что в ее адрес все время звучат угрозы.
Комментарии
Это полный кабздец...
Что-то начинают перебарщивать. что то похожее было в 37
Правда глаза колет?
А если мимо церкви пройти и не перекреститься - будет состав экстремизма?
Пора ставить в стойло
Запостил я негра
Запостил попа
И теперь грозит мне
Две статьи УКа
А всего-то нужно было
Смыться из ВКа!