Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы региона, которые пройдут 9 сентября 2018 года. Такое решение приняла краевая избирательная комиссия в пятницу, 3 августа, после проверки подписных листов в поддержку кандидатов.
"Избирательная комиссия Алтайского края приняла решение зарегистрировать Виктора Томенко кандидатом на должность губернатора Алтайского края", — сообщили в избиркоме.
Напомним, Виктора Томенко на досрочные выборы губернатора Алтайского края выдвинула партия "Единая Россия". Статус выдвинутого кандидата он получил 29 июня. 27 июля он принес пакет документов на регистрацию. В свою поддержку, и это обязательно по закону, он предоставил 560 подписей муниципальных депутатов и избранных глав. Все 560 подписей признаны достоверными.
Кроме Томенко регистрации ожидают еще три кандидата: Владимир Семенов (ЛДПР), Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), Андрей Крылов ("Партия Роста"). Решение об их регистрации или отказе в ней примут 3-4 августа.
Комментарии
Вот сейчас вообще неожиданно.
Поди еще и "выиграет"
Я за него пойду голосовать однозначно!!!
Жаль,что Томенко в этом году только пришел при таком управленце как он, край давно бы в разы стал лучше.
это было вполне ожидаемо, теперь точно пойду голосовать за него
Что-то оппозиция в этом году очень слабая , не видно, не слышно ...
Хоть бы смайлики разные ставил. Казалось бы, что ты не один и тот же человек, а так увы и ах, ты себя выдал
А как вы определили, какой он управленец, он же ровным счетом ничего не сделал. Более того - для края он инородное тело, не понимающее его специфики и первоочередных проблем. Напр, не видев состояние городов края первым делом пообещал строить обход Барнаула.
Он может быть и не сделал чудес, но на месте не сидит по сравнению с другими. И ненавидеть его не за что. По человеку видно, что он адекватный и готов пахать в регионе.
Ну ЕР - это же клеймо. Хоть за кого, только не за него.
3.08.2018 16:42
На 16:38
Однако Карлин на месте тоже не сидел - вообще в Москве жил и что из этого?
3.08.2018 16:42
По человеку видно, что он адекватный и готов пахать в регионе.
А что ты видел о Карлине?
Все 560 подписей признаны достоверными,ПРАВИЛЬНО ВСЯ ЕДРИСНЯ ТАМ ЗА НЕГО ПОДПИСАЛАСЬ.А Я НА ВЫБОРЫ БОЛЬШЕ НЕ ПОЙДУ ПОТОМУ ЧТО ИХ У НАС НЕТ И ТОМЕНКО ЭТОТ СТАВЛЕННИК ПУТИНА,БЫЛ У НАС ЕДИНСТВЕНЫЙ ГУБЕРНАТОР ОТ НАРОДА ЕВДОКИМОВ (ЕГО ИЗБРАЛ НАРОД,ВЛАСТИ ОН НЕ НРАВИЛСЯ И ПОЭТОМУ ОНА ЕГО УГРОБИЛА,ХОТЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ АВТО АВАРИЯ НО Я ЭТОМУ НЕ ВЕРЮ).
У него хотя бы подписи не поддельные , как у Сусловой.
3.08.2018 16:47
Яндекс
У него хотя бы подписи не поддельные , как у Сусловой.
Как определили подделку? Была экспертиза?
3.08.2018 16:47
Яндекс
У него хотя бы подписи не поддельные , как у Сусловой.
На этом все его достижения и заканчиваются
3.08.2018 16:47
злой пенсионер
Кстати да, по законам теории вероятности, в любой выборке будет 1-3% брака (запятая не там, фамилию или паспорт неверно указали и т.д.), ибо человеческий фактор. а тут надо же - прямо законы статистики за Единую Россию
задолиз ляпуновский как всегда в своем репертуаре.
3.08.2018 16:47
злой пенсионер
Клоун был, и власти он в писюн не упирался, чтобы его валить.