Дорогу даме: Суслова прошла регистрацию на выборы губернатора Алтая

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, кандидат в губернаторы региона от партии "Справедливая Россия" Людмила Суслова получила регистрацию и продолжает предвыборную гонку. Такое решение после проверки документов приняли на заседании региональной избирательной комиссии в пятницу, 3 августа.
"Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением "Справедливая Россия" Сусловой Людмилы Алексеевны (...), избирательная комиссия решила зарегистрировать ее кандидатом на должность губернатора Алтайского края", — сообщили в избиркоме.
Десятью минутами ранее на этом же заседании избирком принял решение о регистрации на выборах врио главы региона, выдвинутого партией "Единая Россия", Виктора Томенко.
Регистрации ожидают еще два кандидата: Владимир Семенов (ЛДПР) и Андрей Крылов ("Партия Роста").
Выборы губернатора пройдут 9 сентября 2018 года.
Комментарии
Ой, боже мой))) где тут дама?))
"продолжает предвыборную гонку"- в каком месте? Где баннеры? Где агитиционный материал? Где волонтеры и штаб? Людей не смешите, у таких кандидатов ничего не выйдет.
Читала статью на алтапрессе, там сказано, что у нее три подписи недействительные. Интересно, кого она хотела обмануть?
Даже то, что она кандидат в губернаторы, это не значит, что за нее пойдут голосовать. Она бы ради приличия, что нибудь для края сделала
Проголосую за товарища Суслову. Ну не за норильского бухгалтера, в самом же деле!
Все, кто не благословлены Путиным - смешат людей и имеют недействительные подписи, а также вовсе не дамы, и вообще волонтеров не имеют. Фии...
3.08.2018 16:41
Олег
Даже то, что она кандидат в губернаторы, это не значит, что за нее пойдут голосовать. Она бы ради приличия, что нибудь для края сделала
-Аналогичное можно сказать и про Томенко!
3.08.2018 16:41
Олег
Она бы ради приличия, что нибудь для края сделала
Ждем список добрых дел г-на Томенко
задолиз ляпуновский как всегда в своем репертуаре.
Отличная новость, за неё и проголосую!